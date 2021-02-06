Алексей Миранчук признан лучшим футболистом месяца в «Аталанте»

Голосование за лучшего игрока проводилось в Twitter «Аталанты». Миранчук набрал 84,2% голосов, его соперником был аргентинский защитник Кристиан Ромеро.

В январе 25-летний Миранчук провел за «Аталанту» восемь матчей, забив по одному голу в ворота «Кальяри» и «Лацио», при этом мяч в ворота римского клуба оказался победным.