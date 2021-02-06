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14:32 (мск), источник: ТАСС

Алексей Миранчук признан лучшим футболистом месяца в «Аталанте»

ТАСС, 6 февраля. Российский полузащитник Алексей Миранчук стал лучшим игроком января в итальянском футбольном клубе «Аталанта». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Голосование за лучшего игрока проводилось в Twitter «Аталанты». Миранчук набрал 84,2% голосов, его соперником был аргентинский защитник Кристиан Ромеро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе 25-летний Миранчук провел за «Аталанту» восемь матчей, забив по одному голу в ворота «Кальяри» и «Лацио», при этом мяч в ворота римского клуба оказался победным.

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