СМИ: Серхио Рамос пропустит полтора — два месяца из-за операции на колене

Операция будет проведена на мениске левого колена в субботу.

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Отмечается, что 14 января Рамос играл в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» (1:2), испытывая дискомфорт в колене. После этого он пропустил игру Кубка Испании против «Алькояно» (1:2) и два матча чемпионата страны против «Алавеса» (4:1) и «Леванте» (1:2).

Ранее стало известно, что 34-летний Рамос еще не принял окончательное решение о продлении контракта с «Реалом», его действующее соглашение истекает летом 2021 года. Клуб согласен ожидать ответа от футболиста до марта.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе мадридской команды он становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 18 матчей, три гола и одна результативная передача.