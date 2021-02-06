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14:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Серхио Рамос пропустит полтора — два месяца из-за операции на колене

ТАСС, 6 февраля. Испанский защитник и капитан футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос пропустит от шести до семи недель после операции на колене, которую ему предстоит перенести. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

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Источник: Reuters

Операция будет проведена на мениске левого колена в субботу.

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Отмечается, что 14 января Рамос играл в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» (1:2), испытывая дискомфорт в колене. После этого он пропустил игру Кубка Испании против «Алькояно» (1:2) и два матча чемпионата страны против «Алавеса» (4:1) и «Леванте» (1:2).

Ранее стало известно, что 34-летний Рамос еще не принял окончательное решение о продлении контракта с «Реалом», его действующее соглашение истекает летом 2021 года. Клуб согласен ожидать ответа от футболиста до марта.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе мадридской команды он становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 18 матчей, три гола и одна результативная передача.

В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2008, 2012).

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