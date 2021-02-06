Испанское правительство шокировала зарплата Месси

Урибес заявил, что непомерные суммы шокировали испанское правительство. По его мнению, футболистам необходимо снизить зарплаты, однако капиталистическое общество диктует свои правила.

Мы должны учитывать тот факт, что люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты.