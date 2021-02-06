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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Испанское правительство шокировала зарплата Месси

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался о зарплате, которую нападающий Лионель Месси получает в «Барселоне». Его слова приводит BeSoccer.

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Источник: AP 2020

Урибес заявил, что непомерные суммы шокировали испанское правительство. По его мнению, футболистам необходимо снизить зарплаты, однако капиталистическое общество диктует свои правила.

Мы должны учитывать тот факт, что люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты.
Хосе Мануэль Родригес Урибес
министр культуры и спорта Испании

31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Кроме того, в случае ухода из клуба форвард получит 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Аргентинец захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.

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Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.

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