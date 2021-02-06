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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и опустился на десятое место в АПЛ

«Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 6 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» благодаря победе набрала 35 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Арсенала», потерпевшего второе поражение подряд, 31 очко, клуб располагается на десятой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 14 февраля на своем поле примет «Лидс». «Астон Вилла» днем раньше на выезде сыграет с «Брайтоном».

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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