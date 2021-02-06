«Арсенал» проиграл второй матч подряд и опустился на десятое место в АПЛ

Встреча прошла в субботу, 6 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» благодаря победе набрала 35 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Арсенала», потерпевшего второе поражение подряд, 31 очко, клуб располагается на десятой позиции.