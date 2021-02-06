Легионер за миллион евро покинет «Астану». Клуб договорился о трансфере с европейским чемпионом

По информации Gazeta Sportulor, 30-летний хавбек станет игроком «ЧФР Клуж». Действующий чемпион Румынии договорился с «Астаной» о трансфере. Сегодня игрок прибудет в Клуж-Напока и подпишет контракт с новой командой.

Финансовые условия сделки не уточняются. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость исландца в миллион евро.

Сигурьонссон выступал за «Астану» с 2019 года. В составе столичного клуба он провел 26 матчей в КПЛ и забил восемь голов.

До Казахстана он поиграл в чемпионатах Швейцарии, Швеции, Голландии и Исландии. Является игроком национальной сборной.