«Кайрат» проиграл второй матч за день: вратарь привез два гола, а хавбек положил гол-красавец со штрафного

Ранее подопечные Алексея Шпилевского уступили самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

Следующим соперником «Кайрата» выступила украинская «Александрия». На эту игру Шпилевский выпустил десять воспитанников академии и Адеринсолу Эсеолу.

Если первый тайм закончился нулевой ничьей, то после перерыва «Александрия» забила два быстрых гола. Причем в обоих случаях не обошлось без ошибки голкипера «Кайрата» — сначала Динмухаммед Жомарт не смог зафиксировать мяч после прострела, а затем неудачно сыграл на выходе.