«Кайрат» проиграл второй матч за день: вратарь привез два гола, а хавбек положил гол-красавец со штрафного
Алматинский «Кайрат» провел второй контрольный матч за день в рамках
Алматинский «Кайрат» провел второй контрольный матч за день в рамках
Ранее подопечные Алексея Шпилевского уступили самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3.
Следующим соперником «Кайрата» выступила украинская «Александрия». На эту игру Шпилевский выпустил десять воспитанников академии и Адеринсолу Эсеолу.
Если первый тайм закончился нулевой ничьей, то после перерыва «Александрия» забила два быстрых гола. Причем в обоих случаях не обошлось без ошибки голкипера «Кайрата» — сначала Динмухаммед Жомарт не смог зафиксировать мяч после прострела, а затем неудачно сыграл на выходе.
После этого «Кайрат» пропустил еще три мяча, правда один из них был отменен. В самой концовке алматинцы один мяч отыграли — Андрей Ульшин забил прямым ударом со штрафного. В итоге финальный счет — 4:1 в пользу соперника.