«Аталанта» упустила победу в матче с «Торино» после выхода на поле Миранчука

В составе хозяев забитыми мячами отметились Йосип Иличич (14-я минута), Робин Госенс (19) и Луис Муриэль (21). У гостей отличились Андреа Белотти (42), который отправил мяч в сетку Пьерлуиджи Голлини, оказавшись первым на добивании после нереализованного пенальти, Бремер (45+1) и Федерико Бонаццоли (84).

На 59-й минуте матча на замену в составе «Аталанты» вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями. Мяч после его удара на 77-й минуте попал в штангу.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 37 очков в 21 матче. «Торино» идет 17-м с 16 очками. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 14 февраля на выезде сыграют с «Кальяри». Туринский клуб днем ранее примет «Дженоа».