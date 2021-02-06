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19:24 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» упустила победу в матче с «Торино» после выхода на поле Миранчука

ТАСС, 6 февраля. «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» со счетом 3:3 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Йосип Иличич (14-я минута), Робин Госенс (19) и Луис Муриэль (21). У гостей отличились Андреа Белотти (42), который отправил мяч в сетку Пьерлуиджи Голлини, оказавшись первым на добивании после нереализованного пенальти, Бремер (45+1) и Федерико Бонаццоли (84).

На 59-й минуте матча на замену в составе «Аталанты» вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями. Мяч после его удара на 77-й минуте попал в штангу.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 37 очков в 21 матче. «Торино» идет 17-м с 16 очками. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 14 февраля на выезде сыграют с «Кальяри». Туринский клуб днем ранее примет «Дженоа».

В другом матче дня «Специя» на выезде обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

Аталанта
3:3
Первый тайм: 3:2
Торино
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