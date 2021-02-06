«Актобе» выдал невероятный матч с камбэком и семью голами против российского клуба

Первыми счет в матче открыли «красно-белые». Уже на четвертой отличился 18-летний воспитанник «Актобе» Максим Самородов, на что соперник ответил точным ударом Николая Гиоргобиани (11-я).

«Актобе» снова вышел вперед на 37-й минуте благодаря Самородову, который в итоге оформил хет-трик. Однако после этого «Алания» забила три мяча подряд (67-я, 75-я, 84-я минуты) и вырвала волевую победу — 4:3.