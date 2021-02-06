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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» выдал невероятный матч с камбэком и семью голами против российского клуба

«Актобе» провел контрольный матч с владикавказской «Аланией» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Первыми счет в матче открыли «красно-белые». Уже на четвертой отличился 18-летний воспитанник «Актобе» Максим Самородов, на что соперник ответил точным ударом Николая Гиоргобиани (11-я).

«Актобе» снова вышел вперед на 37-й минуте благодаря Самородову, который в итоге оформил хет-трик. Однако после этого «Алания» забила три мяча подряд (67-я, 75-я, 84-я минуты) и вырвала волевую победу — 4:3.

Ранее «Актобе» уступил волгоградскому «Ротору» (1:2). В составе российской команды дубль оформил новичок — нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин.

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