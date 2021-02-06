«Актобе» выдал невероятный матч с камбэком и семью голами против российского клуба
«Актобе» провел контрольный матч с владикавказской «Аланией» в рамках
«Актобе» провел контрольный матч с владикавказской «Аланией» в рамках
Первыми счет в матче открыли «красно-белые». Уже на четвертой отличился 18-летний воспитанник «Актобе» Максим Самородов, на что соперник ответил точным ударом Николая Гиоргобиани (11-я).
«Актобе» снова вышел вперед на 37-й минуте благодаря Самородову, который в итоге оформил
Ранее «Актобе» уступил волгоградскому «Ротору» (1:2). В составе российской команды дубль оформил новичок — нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин.