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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д проиграла «Фрайбургу» и опустилась на шестое место в Бундеслиге

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 49-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Фрайбурга» У Ён Чон, ему ассистировал Винченцо Грифо. Второй гол спустя три минуты забил хавбек хозяев Жонатан Шмид. На 76-й минуте один мяч отыграл нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» в 20 матчах набрала 32 очка. Дортмундская команда опустилась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Леверкузенский «Байер» (35), который разгромил «Штутгарт» со счётом 5:2, поднялся на четвёртое место. «Вольфсбург» (38) одолел «Аугсбург» (2:0) и располагается на третьем месте. «РБ Лейпциг» (41) — второй, команда разгромила «Шальке-04» (3:0).

Фрайбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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