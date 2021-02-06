«Боруссия» Д проиграла «Фрайбургу» и опустилась на шестое место в Бундеслиге

Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 49-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Фрайбурга» У Ён Чон, ему ассистировал Винченцо Грифо. Второй гол спустя три минуты забил хавбек хозяев Жонатан Шмид. На 76-й минуте один мяч отыграл нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» в 20 матчах набрала 32 очка. Дортмундская команда опустилась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.