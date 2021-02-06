Экс-футболист ЦСКА Хонда перешел в португальский «Портимоненси»
Полузащитник Кейсуке Хонда перешел в португальский клуб «Портимоненси». Соглашение с 34-летним японцем рассчитано до конца сезона.
Полузащитник Кейсуке Хонда перешел в португальский клуб «Портимоненси». Соглашение с 34-летним японцем рассчитано до конца сезона.
30-го декабря 2020 года Хонда покинул бразильский «Ботафого».
«Портимоненси» занимает 15-е место в чемпионате Португалии с 15 очками после 17 туров.
За свою карьеру Хонда также выступал за ЦСКА, «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Милан», «Нагою Грампус» и другие команды. В составе московской команды он становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны.