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22:01 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист ЦСКА Хонда перешел в португальский «Портимоненси»

Полузащитник Кейсуке Хонда перешел в португальский клуб «Портимоненси». Соглашение с 34-летним японцем рассчитано до конца сезона.

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30-го декабря 2020 года Хонда покинул бразильский «Ботафого».

«Портимоненси» занимает 15-е место в чемпионате Португалии с 15 очками после 17 туров.

За свою карьеру Хонда также выступал за ЦСКА, «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Милан», «Нагою Грампус» и другие команды. В составе московской команды он становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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