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6 февраля, источник: ТАСС

«Ювентус» обыграл «Рому» и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии

ТАСС, 6 февраля. «Ювентус» со счетом 2:0 победил «Рому» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Счет в матче открыл Криштиану Роналду (13-я минута). Защитник «Ромы» Ибаньес на 69-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Туринский клуб одержал победу в шестом матче подряд. Две из этих встреч были сыграны в Кубке Италии, одна — в суперкубке страны.

«Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка в 20 матчах. «Рома», имеющая в активе 40 очков после 21 матча, опустилась на четвертую строчку.

В следующем туре подопечные Андреа Пирло 13 февраля на выезде сыграют с «Наполи», «Рома» днем позднее примет «Удинезе». 9 февраля туринский клуб дома проведет ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Интера». В первой встрече «Ювентус» победил со счетом 2:1.

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Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Рома
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