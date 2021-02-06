Капелло оценил дебют Кокорина в «Фиорентине»

По мнению итальянского специалиста, по 20 сыгранным форвардом минутам делать выводы рано. Он также отметил, что Кокорину необходимо набрать форму, а болельщикам «фиалок» — подождать. Капелло добавил, что дать объективную оценку нападающему в новом клубе будет можно только после его возвращения к оптимальному состоянию.