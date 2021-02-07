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00:14 (мск), источник: Sport24

Погба получил травму в матче с «Эвертоном» и был заменен

6 февраля в Манчестере проходит матч 23-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон». Встреча началась в 23:00 по московскому времени, после первого тайма впереди хозяева — 2:0.

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Источник: AFP 2020

Несмотря на комфортное преимущество в счете, «МЮ» также понес и потерю. Ближе к концу первого тайма травму получил Поль Погба. Француз оказался не в силах продолжить встречу, и на 39-й минуте его заменил Фред.

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