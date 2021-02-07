Погба получил травму в матче с «Эвертоном» и был заменен
6 февраля в Манчестере проходит матч 23-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон». Встреча началась в 23:00 по московскому времени, после первого тайма впереди хозяева — 2:0.
6 февраля в Манчестере проходит матч 23-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон». Встреча началась в 23:00 по московскому времени, после первого тайма впереди хозяева — 2:0.
Несмотря на комфортное преимущество в счете, «МЮ» также понес и потерю. Ближе к концу первого тайма травму получил Поль Погба. Француз оказался не в силах продолжить встречу, и на 39-й минуте его заменил Фред.