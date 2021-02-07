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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 6 февраля, и завершилась со счетом 3:3. В составе манкунианцев голами отметились Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей. У гостей забитые мячи на счету Абдулайе Дукуре, Хамеса Родригеса и Доминика Калверта-Льюина.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков, команда занимает второе место в чемпионате. В активе «Эвертона» 37 очков, клуб находится на шестой позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Эвертон» в тот же день дома сыграет с «Фулхэмом».

Манчестер Юнайтед
3:3
Первый тайм: 2:0
Эвертон
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