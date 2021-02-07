«Астана» нашла замену бывшему вратарю сборной Казахстана
В межсезонье он побывал на просмотре в российском клубе.
В межсезонье он побывал на просмотре в российском клубе.
Кандидат в сборную Казахстана по футболу Александр Заруцкий продолжит карьеру в «Астане», сообщает
27-летний вратарь минувший сезон начинал в «Иртыше», но после снятия клуба с чемпионата перешел в «Кайсар». В «Астане» он поспорит за место первого номера с Дмитро Непогодовым.
В январе Заруцкий побывал на просмотре в тульском «Арсенале». Российский клуб готов был предложить казахстанцу контракт, но лишь во время летнего трансферного окна, так как пока вратарская линия у «канониров» укомплектована. Либо подписать соглашение сейчас, но быть отданным в аренду.
Заруцкий не пожелал оставаться без игровой практики и в подвешенном состоянии. Он принял предложение «Астаны», где должен стать заменой старожилу клуба и бывшему вратарю национальной команды Ненаду Эричу, покинувшему столицу Казахстана по завершении прошлого сезона.
Напомним, что Заруцкий родился во Владикавказе, где и начинал заниматься футболом. В 2013 году принял казахстанское гражданство и подписал контракт с карагандинским «Шахтером». Также в его карьере были «Кызыл-Жар СК» и «Атырау».