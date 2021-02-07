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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о подписании футболиста сборной Казахстана и еще двух полузащитников

Команда готовится к сезону в Турции.

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Казахстанские футболисты Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев и Дидар Жалмукан подписали трудовые договоры с «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.

Команда
Актобе

Перцух не нуждается в представлении. 24-летний опорный полузащитник начинал свою карьеру в алматинском ЦСКА. После «Байтерека», «Кызыл-Жар СК» и «Акжайыка» подписал контракт с «Астаной». За три сезона в столичной команде провел 44 игры и забил три гола. С 2018 года приглашается в сборную Казахстана.

27-летний Нургалиев также известен казахстанским любителям футбола. Креативный полузащитник родом из города Семей. За игровую карьеру поиграл за «Иртыш», «Окжетпес», «Акжайык», «Шахтер» и другие команды. Последним его клубом был «Каспий».

24-летний Жалмукан — воспитанник футбольного центра ФК «Актобе». В 2015 году впервые был заявлен за основной состав клуба и провел два сезона, сыграв 57 игр в чемпионате и забив десять голов. В начале 2017-го был приглашен в «Астану». В феврале 2018-го вернулся в «Актобе» за игровой практикой, согласившись на трехкратное понижение зарплаты. 30 июля 2018-го в последний день летнего трансферного окна «Астана» вернула полузащитника и передала его в другой клуб премьер-лиги «Атырау». Последний сезон он провел в столичном клубе.

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Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ по итогам 2020 года. «Красно-белые» готовятся к новому сезону в Турции.

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