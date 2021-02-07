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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» подтвердила переход бывшего вратаря молодежной сборной Казахстана

В КПЛ он в 23 играх отстоял на ноль.

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Экс-голкипер молодежной сборной Казахстана и «Кайсара» Александр Заруцкий присоединился к «Астане», сообщает пресс-служба клуба.

Команда
Астана

Отмечается, что он проведет с командой второй учебно-тренировочный сбор в Турции. ⠀

В КПЛ на счету вратаря 36 матчей, 23 из которых отстоял на ноль. ⠀

В свое время Заруцкий вызывался в молодежную сборную Казахстана.

Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович.

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