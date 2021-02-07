«Астана» подтвердила переход бывшего вратаря молодежной сборной Казахстана
В КПЛ он в 23 играх отстоял на ноль.
В КПЛ он в 23 играх отстоял на ноль.
Отмечается, что он проведет с командой второй
В КПЛ на счету вратаря 36 матчей, 23 из которых отстоял на ноль. ⠀
В свое время Заруцкий вызывался в молодежную сборную Казахстана.
Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович.