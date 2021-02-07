«Астана» подтвердила переход бывшего вратаря молодежной сборной Казахстана

Экс-голкипер молодежной сборной Казахстана и «Кайсара» Александр Заруцкий присоединился к «Астане», сообщает пресс-служба клуба.

Команда Астана

Отмечается, что он проведет с командой второй учебно-тренировочный сбор в Турции. ⠀

В КПЛ на счету вратаря 36 матчей, 23 из которых отстоял на ноль. ⠀

В свое время Заруцкий вызывался в молодежную сборную Казахстана.