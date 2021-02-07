В «Астане» сделали заявление по первому новичку

В футбольном клубе «Астана» прокомментировали интерес к 28-летнему защитнику «Тамбова» Вараздату Арояну, который может стать первым новичком казахстанского клуба в зимнее межсезонье.

Команда Астана

«Ароян интересен клубу, сейчас идут переговоры. Он является свободным агентом, поэтому если переговоры пройдут успешно, то перейдет в клуб бесплатно. В целом “Астана” в этом году не планирует тратить деньги на трансферы футболистов», — отметили в пресс-службе клуба.

За сборную Армении Ароян сыграл 55 матчей, является ее вице-капитаном. Действует на позиции центрального защитника.