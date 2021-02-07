Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Монако
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Метц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Кротоне
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Верона
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Кадис
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Два опытных футболиста не подошли клубу КПЛ. Один из них играл в российской премьер-лиге

Хотя его возглавляет их соотечественник.

Наверх

Украинский тренер казахстанского «Акжайыка» Владимир Мазяр продолжает просматривать потенциальных новичков на сборе в Турции, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отмечается, что в лагере уральского клуба в Белеке, среди прочих, побывали украинские легионеры — голкипер Константин Махновский (известен по выступлениям за «Оболонь», «Севастополь», «Сумы», «Десну» и «Олимпик») и полузащитник Виталий Федотов (101 матч, 7 голов в УПЛ за «Мариуполь» и донецкий «Металлург», плюс 19 матчей, 3 гола в РПЛ за «СКА-Хабаровск»).

32-летний Махновский в последнее время выступал в Латвии за «Вентспилс», 29-летний Федотов в прошлом году играл в Крыму за «Ялту» и другой клуб из того же приморского города «Рубин».

По результатам просмотра наставнику «Акжайыка» Мазяру не подошли ни тот, ни другой. Махновский и Федотов уже покинули расположение клуба, где по-прежнему остается еще один украинец — голкипер Максим Кучинский.

Ранее стало известно, что бывший вратарь «Львова» Сергей Литовченко находится на просмотре в «Актобе».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА
В Америке критиковали русскую звезду - Малкин наконец-то ответил
ЦСКА вышел на первое место в группе Лиги чемпионов
УЕФА назвал место проведения матча ЛЧ «Лейпциг» - «Ливерпуль»
«Спартак» добился разгромной победы в товарищеском матче
«Бетис» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Кротоне» и другие матчи Серии А (видеотрансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь