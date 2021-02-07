Два опытных футболиста не подошли клубу КПЛ. Один из них играл в российской премьер-лиге

Украинский тренер казахстанского «Акжайыка» Владимир Мазяр продолжает просматривать потенциальных новичков на сборе в Турции, сообщает Meta-ratings. com.ua.

Отмечается, что в лагере уральского клуба в Белеке, среди прочих, побывали украинские легионеры — голкипер Константин Махновский (известен по выступлениям за «Оболонь», «Севастополь», «Сумы», «Десну» и «Олимпик») и полузащитник Виталий Федотов (101 матч, 7 голов в УПЛ за «Мариуполь» и донецкий «Металлург», плюс 19 матчей, 3 гола в РПЛ за «СКА-Хабаровск»).

32-летний Махновский в последнее время выступал в Латвии за «Вентспилс», 29-летний Федотов в прошлом году играл в Крыму за «Ялту» и другой клуб из того же приморского города «Рубин».

По результатам просмотра наставнику «Акжайыка» Мазяру не подошли ни тот, ни другой. Махновский и Федотов уже покинули расположение клуба, где по-прежнему остается еще один украинец — голкипер Максим Кучинский.

Ранее стало известно, что бывший вратарь «Львова» Сергей Литовченко находится на просмотре в «Актобе».