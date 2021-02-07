«Актобе» расстался с двумя футболистами

Двое россиян, выступавшие в прошлом сезоне за «Актобе», покинули состав «красно-белых», сообщает KazFootball.kz.

Команда Актобе

Речь идет о 29-летнем нападающем Андрее Часовских и 30-летнем защитнике Алексее Концедалове. Первый сыграл девять матчей и забил один мяч при одном ассисте, на счету второго два матча.

Ранее «Актобе» также покинули Жамбыл Кукеев («Тараз»), Эдуард Суханов («Ленинградец») и Владислав Прокопенко («Астана»).

При этом были подписаны казахстанские полузащитники Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев и Дидар Жалмукан.