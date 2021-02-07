Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Монако
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Метц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Кротоне
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Верона
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Кадис
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
14:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» расстался с двумя футболистами

Ранее клуб отцепил от состава и других игроков.

Наверх

Двое россиян, выступавшие в прошлом сезоне за «Актобе», покинули состав «красно-белых», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Актобе

Речь идет о 29-летнем нападающем Андрее Часовских и 30-летнем защитнике Алексее Концедалове. Первый сыграл девять матчей и забил один мяч при одном ассисте, на счету второго два матча.

Ранее «Актобе» также покинули Жамбыл Кукеев («Тараз»), Эдуард Суханов («Ленинградец») и Владислав Прокопенко («Астана»).

При этом были подписаны казахстанские полузащитники Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев и Дидар Жалмукан.

Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ по итогам 2020 года. «Красно-белые» готовятся к новому сезону в Турции.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА
В Америке критиковали русскую звезду - Малкин наконец-то ответил
ЦСКА вышел на первое место в группе Лиги чемпионов
УЕФА назвал место проведения матча ЛЧ «Лейпциг» - «Ливерпуль»
«Спартак» добился разгромной победы в товарищеском матче
«Бетис» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Кротоне» и другие матчи Серии А (видеотрансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь