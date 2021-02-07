«Актобе» расстался с двумя футболистами
Ранее клуб отцепил от состава и других игроков.
Ранее клуб отцепил от состава и других игроков.
Двое россиян, выступавшие в прошлом сезоне за «Актобе», покинули состав «красно-белых», сообщает KazFootball.kz.
Речь идет о 29-летнем нападающем Андрее Часовских и 30-летнем защитнике Алексее Концедалове. Первый сыграл девять матчей и забил один мяч при одном ассисте, на счету второго два матча.
Ранее «Актобе» также покинули Жамбыл Кукеев («Тараз»), Эдуард Суханов («Ленинградец») и Владислав Прокопенко («Астана»).
При этом были подписаны казахстанские полузащитники Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев и Дидар Жалмукан.
Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ по итогам 2020 года. «Красно-белые» готовятся к новому сезону в Турции.