«Тобол» перехватил у «Астаны» лучшего бомбардира дебютанта еврокубков от Казахстана
Форвардом интересовались клубы из Южной Кореи и ОАЭ.
Форвардом интересовались клубы из Южной Кореи и ОАЭ.
Один из лучших нападающих казахстанской
28-летний форвард сборной Грузии в прошлом сезоне забил восемь мячей в 13 матчах за «Кайсар» и стал лучшим бомбардиром кызылординцев. Зимой на него развернулась большая охота, причем не только в Казахстане. Лобжанидзе имел предложения из Южной Кореи, ОАЭ. Но теснее всего его имя связывали с «Астаной», утверждая, что именно в нем столичный клуб видит замену ушедшим Пиеросу Сотириу и Алексею Щеткину.
В дело вмешался «Тобол». Костанайцы уже ведут переговоры с представителями Лобжанидзе и близки к заключению контракта.
Отметим, что в КПЛ-2020 «Тобол» занял второе место, а «Астана» стала третьей. В свою очередь «Кайсар» финишировал седьмым, при этом дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).