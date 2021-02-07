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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» перехватил у «Астаны» лучшего бомбардира дебютанта еврокубков от Казахстана

Форвардом интересовались клубы из Южной Кореи и ОАЭ.

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Один из лучших нападающих казахстанской премьер-лиги Элгуджа Лобжанидзе перейдет в «Тобол». Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда
Тобол Кс

28-летний форвард сборной Грузии в прошлом сезоне забил восемь мячей в 13 матчах за «Кайсар» и стал лучшим бомбардиром кызылординцев. Зимой на него развернулась большая охота, причем не только в Казахстане. Лобжанидзе имел предложения из Южной Кореи, ОАЭ. Но теснее всего его имя связывали с «Астаной», утверждая, что именно в нем столичный клуб видит замену ушедшим Пиеросу Сотириу и Алексею Щеткину.

В дело вмешался «Тобол». Костанайцы уже ведут переговоры с представителями Лобжанидзе и близки к заключению контракта.

Отметим, что в КПЛ-2020 «Тобол» занял второе место, а «Астана» стала третьей. В свою очередь «Кайсар» финишировал седьмым, при этом дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).

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