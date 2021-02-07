«Тобол» перехватил у «Астаны» лучшего бомбардира дебютанта еврокубков от Казахстана

28-летний форвард сборной Грузии в прошлом сезоне забил восемь мячей в 13 матчах за «Кайсар» и стал лучшим бомбардиром кызылординцев. Зимой на него развернулась большая охота, причем не только в Казахстане. Лобжанидзе имел предложения из Южной Кореи, ОАЭ. Но теснее всего его имя связывали с «Астаной», утверждая, что именно в нем столичный клуб видит замену ушедшим Пиеросу Сотириу и Алексею Щеткину.