Три казахстанских футболиста покинули «Ордабасы»

29-летний полузащитник Виктор Дмитренко за «Ордабасы» сыграл 12 матчей и забил один мяч. 33-летний защитник Андрей Шабаев сыграл два матча.

А 32-летний защитник Талгат Адырбеков в прошедшем сезоне не провел ни одного матча, но всего за шымкентцев сыграл 77 игр. Последний раз выходил на поле 14 мая 2018 года.