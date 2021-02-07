Три казахстанских футболиста покинули «Ордабасы»
Ранее команду покинули Зиги Бадибанга, Улар Жаксыбаев и Мардан Толебек.
Ранее команду покинули Зиги Бадибанга, Улар Жаксыбаев и Мардан Толебек.
Три футболиста, выступавшие в прошлом сезоне за «Ордабасы», покинули шымкентскую команду, сообщает KazFootball.kz.
Это Виктор Дмитренко, Андрей Шабаев и Талгат Адырбеков.
29-летний полузащитник Виктор Дмитренко за «Ордабасы» сыграл 12 матчей и забил один мяч. 33-летний защитник Андрей Шабаев сыграл два матча.
А 32-летний защитник Талгат Адырбеков в прошедшем сезоне не провел ни одного матча, но всего за шымкентцев сыграл 77 игр. Последний раз выходил на поле 14 мая 2018 года.
Также «Ордабасы» покинули Зиги Бадибанга, Улар Жаксыбаев («Кайсар») и Мардан Толебек («Туран»).