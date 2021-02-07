Футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли предсезонный турнир в Жодино

Сегодня в решающем поединке за первое место хозяева соревнований встретили упорное сопротивление со стороны представителя 1-й лиги национального первенства дзержинского «Арсенала».

Долгое время обе команды не могли добиться успеха, и только на 3-й компенсированной минуте второго тайма бронзовые призеры чемпионата Беларуси сумели вырвать победу, когда отличился Николай Макаревич — 1:0 в пользу торпедовцев.

В матче за третью итоговую позицию минские «Крумкачы» должны были играть со «Слуцком», но из-за сильного мороза встреча была отменена.