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16:40 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли предсезонный турнир в Жодино

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали победителями предсезонного турнира «Белазовец-2021» в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке за первое место хозяева соревнований встретили упорное сопротивление со стороны представителя 1-й лиги национального первенства дзержинского «Арсенала».

Команда
Торпедо-БелАЗ

Долгое время обе команды не могли добиться успеха, и только на 3-й компенсированной минуте второго тайма бронзовые призеры чемпионата Беларуси сумели вырвать победу, когда отличился Николай Макаревич — 1:0 в пользу торпедовцев.

В матче за третью итоговую позицию минские «Крумкачы» должны были играть со «Слуцком», но из-за сильного мороза встреча была отменена.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

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