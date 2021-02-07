Футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли предсезонный турнир в Жодино
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали победителями предсезонного турнира «Белазовец-2021» в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали победителями предсезонного турнира «Белазовец-2021» в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке за первое место хозяева соревнований встретили упорное сопротивление со стороны представителя 1-й лиги национального первенства дзержинского «Арсенала».
Долгое время обе команды не могли добиться успеха, и только на 3-й компенсированной минуте второго тайма бронзовые призеры чемпионата Беларуси сумели вырвать победу, когда отличился Николай Макаревич — 1:0 в пользу торпедовцев.
В матче за третью итоговую позицию минские «Крумкачы» должны были играть со «Слуцком», но
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).