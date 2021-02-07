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16:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Сампдория» избежала поражения в матче с «Беневенто»

«Сампдория» в гостях проиграла «Беневенто» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Первый гол в матче на счету итальянского нападающего хозяев Джанлуки Капрари. В конце второго тайма «Сампдория» смогла уйти от поражения благодаря точному удару Бальде Кейта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Беневенто», набрав 23 очка, сохранил 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери набрала 27 очков и осталась на 10-й строчке.

Беневенто
1:1
Первый тайм: 0:0
Сампдория
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