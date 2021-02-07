«Сампдория» избежала поражения в матче с «Беневенто»
«Сампдория» в гостях проиграла «Беневенто» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Сампдория» в гостях проиграла «Беневенто» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Первый гол в матче на счету итальянского нападающего хозяев Джанлуки Капрари. В конце второго тайма «Сампдория» смогла уйти от поражения благодаря точному удару Бальде Кейта.
«Беневенто», набрав 23 очка, сохранил 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери набрала 27 очков и осталась на 10-й строчке.