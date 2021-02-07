«Кайсар» обыграл третью команду Украины
Это первая победа кызылординцев на сборах.
Это первая победа кызылординцев на сборах.
Кызылординский «Кайсар» обыграл украинскую «Десну» в товарищеском матче на
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 41-й минуте стал Каролис Лаукжемис. Для «Кайсара» эта победа стала первой на УТС. Причем «Десна» занимает третье место в чемпионате Украине.
На поле у «Кайсара» выходили: Нурымжан Салайдин (вратарь), Ильяс Амирсеитов, Егор Потапов, Линас Климавичюс, Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Марат Шахметов, Вук Митошевич, Стефан Денкович, Каролис Лаукжемис и игрок на просмотре.
Следующий матч подопечные Султана Абильдаева проведут 10 февраля, а соперником выступит воронежский «Факел», занимающий 17-е место в ФНЛ.