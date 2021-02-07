«Тоттенхэм» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» в матче 23-го тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» в матче 23-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Харри Кейн и Сон Хын Мин.
Лондонцы прервали серию из трех поражений, набрали 36 очков и вышли на седьмое место в АПЛ. В активе «Вест Бромвича» 12 очков, команда располагается на 19-й позиции.
«Тоттенхэм» в следующем туре 13 февраля на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Вест Бромвич» днем позже дома примет «Манчестер Юнайтед».