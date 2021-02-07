«Тоттенхэм» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Харри Кейн и Сон Хын Мин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945" data-vnd="87cf79f6e1beb413c945" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87cf79f6e1beb413c945" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Лондонцы прервали серию из трех поражений, набрали 36 очков и вышли на седьмое место в АПЛ. В активе «Вест Бромвича» 12 очков, команда располагается на 19-й позиции.