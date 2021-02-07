Головин сделал дубль в первые 13 минут матча с «Нимом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом».
Головин забил гол на 3-й минуте встречи с голевой передачи Фоде
В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте.
Лидером соревнований является «Лион» (52).
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн.
Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 8 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.