Боснийский футболист прибыл в «Астану»
22-летний боснийский нападающий Семир Смайлагич прибыл в расположение «Астаны», сообщает KazFootball.kz. Футболист был замечен на одной из фотографий с сегодняшней тренировки команды в Турции.
22-летний боснийский нападающий Семир Смайлагич прибыл в расположение «Астаны», сообщает KazFootball.kz. Футболист был замечен на одной из фотографий с сегодняшней тренировки команды в Турции.
Смайлагич является воспитанником «Сараево». Также выступал за местные «Младост» и «Слободу».
Последним клубом форварда была словенская «Горица», в составе которой он сыграл 53 матча, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.