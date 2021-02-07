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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Боснийский футболист прибыл в «Астану»

22-летний боснийский нападающий Семир Смайлагич прибыл в расположение «Астаны», сообщает KazFootball.kz. Футболист был замечен на одной из фотографий с сегодняшней тренировки команды в Турции.

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Источник: kazfootball.kz

Смайлагич является воспитанником «Сараево». Также выступал за местные «Младост» и «Слободу».

Последним клубом форварда была словенская «Горица», в составе которой он сыграл 53 матча, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

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