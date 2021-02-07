«Милан» разгромил «Кротоне» и вернулся в лидеры, Ибрагимович сделал дубль
«Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. По два мяча в составе
«Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. По два мяча в составе
На счету 39-летнего шведа стало 14 голов в 11 играх серии A. В гонке бомбардиров он отстает только от Криштиану Роналду из «Ювентуса».
Благодаря победе «Милан» обошел «Интер» и вернулся в лидеры чемпионата.
В другой игре «Удинезе» обыграл «Верону», забив два мяча в последней десятиминутке — 2:0.