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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» разгромил «Кротоне» и вернулся в лидеры, Ибрагимович сделал дубль

«Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. По два мяча в составе красно-черных оформили Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

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На счету 39-летнего шведа стало 14 голов в 11 играх серии A. В гонке бомбардиров он отстает только от Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Благодаря победе «Милан» обошел «Интер» и вернулся в лидеры чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другой игре «Удинезе» обыграл «Верону», забив два мяча в последней десятиминутке — 2:0.

Милан
4:0
Первый тайм: 1:0
Кротоне
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