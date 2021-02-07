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21:47 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в центральном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На гол форварда хозяев Мохамеда Салаха с пенальти «горожане» ответили точными ударами Рахима Стерлинга, Фила Фодена и дублем Илкая Гюндогана.

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Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 50 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. «Ливерпуль» отстает от соперника на десять очков и занимает четвертую позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 13 февраля на выезде сыграет с «Лестером». «Манчестер Сити» в тот же день дома примет «Тоттенхэм».

Ливерпуль
1:4
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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