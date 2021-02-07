«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На гол форварда хозяев Мохамеда Салаха с пенальти «горожане» ответили точными ударами Рахима Стерлинга, Фила Фодена и дублем Илкая Гюндогана.

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Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 50 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. «Ливерпуль» отстает от соперника на десять очков и занимает четвертую позицию.