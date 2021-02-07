Гол Жиньяка в матче с «Палмейрасом» вывел «Тигрес» в финал клубного чемпионата мира
В матче полуфинала клубного чемпионата мира мексиканский «УАНЛ Тигрес» переиграл бразильский «Палмейрас». Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в
В матче полуфинала клубного чемпионата мира мексиканский «УАНЛ Тигрес» переиграл бразильский «Палмейрас». Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в
На 54-й минуте счёт открыл нападающий «Тигрес»
«Тигрес» вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Бавария» — «Аль-Ахли». На пути к финалу «Тигрес» одолел южнокорейский «Ульсан» со счётом 2:1.
Завтра, 8 февраля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск.