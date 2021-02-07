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7 февраля, источник: Чемпионат.com

Гол Жиньяка в матче с «Палмейрасом» вывел «Тигрес» в финал клубного чемпионата мира

В матче полуфинала клубного чемпионата мира мексиканский «УАНЛ Тигрес» переиграл бразильский «Палмейрас». Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась со счётом 1:0.

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Источник: AFP 2020

На 54-й минуте счёт открыл нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, реализовавший пенальти.

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Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который выступает за «Палмейрас», провёл на поле всю встречу.

«Тигрес» вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Бавария» — «Аль-Ахли». На пути к финалу «Тигрес» одолел южнокорейский «Ульсан» со счётом 2:1.

Завтра, 8 февраля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск.

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