«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и вышел на пятое место
«Челси» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
«Челси» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Мэйсон Маунт и Жоржиньо. Кроме того, автоголом отметился защитник синих Антонио Рюдигер.
«Челси» в следующем туре 15 февраля дома сыграет с «Ньюкаслом». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».