«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и вышел на пятое место

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Мэйсон Маунт и Жоржиньо. Кроме того, автоголом отметился защитник синих Антонио Рюдигер.

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Победа позволила «Челси» набрать 39 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Шеффилд» с 11 очками остается худшей командой АПЛ и находится на 20-й позиции.