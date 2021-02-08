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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» обыграла «Бетис», Месси забил через 2 минуты после выхода на замену

«Барселона» вырвала победу у «Бетиса» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 3:2. Каталонцы пропустили в первом тайме, но в середине второго капитан команды Лионель Месси забил ответный мяч через две минуты после выхода на замену.

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После этого своеобразный «дубль» сделал защитник «Бетиса» Виктор Руис. Сперва он вывел вперед «Барсу», забив автогол, а через семь минут сравнял счет, поразив уже ворота соперника.

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Победный гол «Барселона» провела на 87-й минуте. Гол забил 21-летний новичок команды Тринкан. Для него это первый мяч в составе каталонцев после перехода летом из «Браги».

В таблице ла лиги «Барса» вернулась на второе место, догнав по очкам «Реал» и обойдя «Севилью». Лидирует по-прежнему «Атлетико», у которого на 7 очков больше и две игры в запасе.

В гонке бомбардиров Месси с 13 голами отстает на один мяч от лидера — форварда «Атлетико» Луиса Суареса, который до этого сезона шесть лет провел в «Барселоне».

Бетис
2:3
Первый тайм: 1:0
Барселона
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