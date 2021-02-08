ПСЖ обыграл «Марсель» в 100-м матче в истории противостояния

Противостояние ПСЖ и «Марселя» считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В январе ПСЖ и «Марсель» встретились в матче за Суперкубок Франции, тогда клуб из Парижа оказался сильнее — 2:1. Матч, прошедший в воскресенье, стал 100-м в истории противостояния во всех турнирах, в 45 играх победу праздновал ПСЖ, в 33 — «Марсель», еще 22 завершились вничью.