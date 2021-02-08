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01:20 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ обыграл «Марсель» в 100-м матче в истории противостояния

ТАСС, 8 февраля. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Мауро Икарди (24). На первой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Марселя» Димитри Пайет получил красную карточку.

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«Марсель» не может выиграть в чемпионате Франции на протяжении шести матчей (две ничьи, четыре поражения).

Противостояние ПСЖ и «Марселя» считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В январе ПСЖ и «Марсель» встретились в матче за Суперкубок Франции, тогда клуб из Парижа оказался сильнее — 2:1. Матч, прошедший в воскресенье, стал 100-м в истории противостояния во всех турнирах, в 45 играх победу праздновал ПСЖ, в 33 — «Марсель», еще 22 завершились вничью.

В турнирной таблице ПСЖ занимает третье место, набрав 51 очко, в активе лидирующего «Лилля» 54 очка, у идущего вторым «Лиона» — 52. «Марсель» с 33 очками идет девятым.

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В следующем туре ПСЖ 13 февраля примет «Ниццу», «Марсель» 14 февраля в гостях встретится с «Бордо».

Марсель
0:2
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
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