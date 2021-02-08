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09:49 (мск), источник: Sport24

«Порту» упустил победу над «Брагой», ведя 2:0 до 87-й минуты

Порту не смог обыграть Брагу в матче 18-го тура португальской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе Мунисипал-ди-Брага и завершилась со счетом 2:2.

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«Драконы» вышли вперед на 35-й минуте, когда Сержиу Оливейра реализовал пенальти. На 54-й минуте Мехди Тареми сделал счет 2:0. Спустя 6 минут «Порту» остался в меньшинстве после удаления Хесуса Короны и в итоге не смог удержать победу. На 87-й минуте Франсержио сократил отставание в счете, а на 4-й компенсированной Николас Гайтан спас «Брагу» от поражения.

В турнирной таблице Суперлиги «Порту», продливший беспроигрышную серию до 12 матчей, занимает 2-е место с 40 очками. Лидирующий «Спортинг» имеет в активе 45 очков и игру в запасе. «Брага» с 37 очками — на 3-й позиции.

Голы: Оливейра, 35 (пен.) — 0:1; Тареми, 54 — 0:2; Франсержио, 87 — 1:2; Гайтан, 90+4 — 2:2. Удаление: Корона, 60 (П).

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