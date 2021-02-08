«Порту» упустил победу над «Брагой», ведя 2:0 до 87-й минуты

«Драконы» вышли вперед на 35-й минуте, когда Сержиу Оливейра реализовал пенальти. На 54-й минуте Мехди Тареми сделал счет 2:0. Спустя 6 минут «Порту» остался в меньшинстве после удаления Хесуса Короны и в итоге не смог удержать победу. На 87-й минуте Франсержио сократил отставание в счете, а на 4-й компенсированной Николас Гайтан спас «Брагу» от поражения.