«Порту» упустил победу над «Брагой», ведя 2:0 до 87-й минуты
Порту не смог обыграть Брагу в матче 18-го тура португальской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе
Порту не смог обыграть Брагу в матче 18-го тура португальской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе
«Драконы» вышли вперед на 35-й минуте, когда Сержиу Оливейра реализовал пенальти. На 54-й минуте Мехди Тареми сделал счет 2:0. Спустя 6 минут «Порту» остался в меньшинстве после удаления Хесуса Короны и в итоге не смог удержать победу. На 87-й минуте Франсержио сократил отставание в счете, а на 4-й компенсированной Николас Гайтан спас «Брагу» от поражения.
В турнирной таблице Суперлиги «Порту», продливший беспроигрышную серию до 12 матчей, занимает 2-е место с 40 очками. Лидирующий «Спортинг» имеет в активе 45 очков и игру в запасе. «Брага» с 37 очками — на 3-й позиции.
Голы: Оливейра, 35 (пен.) — 0:1; Тареми, 54 — 0:2; Франсержио, 87 — 1:2; Гайтан, 90+4 — 2:2. Удаление: Корона, 60 (П).