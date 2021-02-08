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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана выбыл из-за травмы на полгода. Его прооперировали

Нападающий «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай был прооперирован в одной из клиник Стамбула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

27-летний форвард на тренировке во время УТС в Турции порвал ахилл в результате неудачного приземления.

Восстановление игрока займет не менее шести месяцев.

Ближайшее время футболист будет находиться в расположении «Ордабасы» в Турции, где приступит к реабилитации.

Минувший сезон Жангылышбай провел в «Ордабасы». Также сыграл две игры за сборную Казахстана в ноябре прошлого года — против Черногории и Албании.

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