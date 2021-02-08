Форвард сборной Казахстана выбыл из-за травмы на полгода. Его прооперировали

27-летний форвард на тренировке во время УТС в Турции порвал ахилл в результате неудачного приземления.

Восстановление игрока займет не менее шести месяцев.

Ближайшее время футболист будет находиться в расположении «Ордабасы» в Турции, где приступит к реабилитации.