Форвард сборной Казахстана выбыл из-за травмы на полгода. Его прооперировали
Нападающий «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай был прооперирован в одной из клиник Стамбула, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай был прооперирован в одной из клиник Стамбула, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний форвард на тренировке во время УТС в Турции порвал ахилл в результате неудачного приземления.
Восстановление игрока займет не менее шести месяцев.
Ближайшее время футболист будет находиться в расположении «Ордабасы» в Турции, где приступит к реабилитации.
Минувший сезон Жангылышбай провел в «Ордабасы». Также сыграл две игры за сборную Казахстана в ноябре прошлого года — против Черногории и Албании.