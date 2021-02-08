Отбились или нет? Почему «Астане» было важно продать Сотириу

В прошлом году Сотириу приходил в статусе одного из лидеров сборной Кипра и будучи крепким игроком основы большого датского клуба «Копенгаген». Он очень понравился Михалу Билеку, а у «Астаны» возникла возможность его подписать. Кстати, в тот же период казахстанцы рассматривали нападающего Виталия Лисаковича, но выбрали Сотириу, а летом белоруса подписал московский «Локомотив».
По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил «Копенгагену» два миллиона евро за киприота, в «Астане» эту стоимость опровергали и говорили о цене в 1,5 миллиона евро. Так или иначе, это весомые деньги для казахстанского рынка. Плюс зарплата, личный оклад Сотириу в «Астане» — около 700 тысяч евро в год.
Форвард провел крайне скромный сезон в «Астане» с точки зрения результативности, хотя его класс, интеллект и функционал были заметны сразу же, во многом Сотириу пострадал от общего игрового хаоса, который случился в команде.
Но уже этой зимой, в новых и достаточно сложных экономических реалиях «Астана» вынуждена расставаться с дорогостоящими легионерами. Сотириу был одним из ликвидных игроков, он не возрастной, представитель сборной, с международным опытом, в общем, продать его было в какой-то степени легче, чем любого другого игрока «Астаны». Но что еще любопытнее, продав Сотириу, «Астана», вероятно, не сможет рассчитывать на эти деньги в будущем сезоне. Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, «Астана» не заплатила полную сумму «Копенгагену» за форварда прошлой зимой. Трансфер был разбит на транши, столичный клуб до недавнего времени должен был датчанам еще около 800 тысяч евро, плюс определенную сумму в виде бонуса агенту игрока. К слову, по сведениям того же Transfermarkt, «Лудогорец» купил Сотириу именно за 800 тысяч евро.
То есть, «Астана», видимо, закрыла долг по Сотириу и, как было сказано ранее, разгрузила зарплатную ведомость.
Напомним, что 28-летний форвард провел 15 игр в минувшем сезоне КПЛ, забил шесть голов и отдал один ассист, тогда как «Астана» финишировала на третьем месте.