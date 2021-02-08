Отбились или нет? Почему «Астане» было важно продать Сотириу

В прошлом году Сотириу приходил в статусе одного из лидеров сборной Кипра и будучи крепким игроком основы большого датского клуба «Копенгаген». Он очень понравился Михалу Билеку, а у «Астаны» возникла возможность его подписать. Кстати, в тот же период казахстанцы рассматривали нападающего Виталия Лисаковича, но выбрали Сотириу, а летом белоруса подписал московский «Локомотив».

По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил «Копенгагену» два миллиона евро за киприота, в «Астане» эту стоимость опровергали и говорили о цене в 1,5 миллиона евро. Так или иначе, это весомые деньги для казахстанского рынка. Плюс зарплата, личный оклад Сотириу в «Астане» — около 700 тысяч евро в год.

Форвард провел крайне скромный сезон в «Астане» с точки зрения результативности, хотя его класс, интеллект и функционал были заметны сразу же, во многом Сотириу пострадал от общего игрового хаоса, который случился в команде.

Но уже этой зимой, в новых и достаточно сложных экономических реалиях «Астана» вынуждена расставаться с дорогостоящими легионерами. Сотириу был одним из ликвидных игроков, он не возрастной, представитель сборной, с международным опытом, в общем, продать его было в какой-то степени легче, чем любого другого игрока «Астаны». Но что еще любопытнее, продав Сотириу, «Астана», вероятно, не сможет рассчитывать на эти деньги в будущем сезоне. Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, «Астана» не заплатила полную сумму «Копенгагену» за форварда прошлой зимой. Трансфер был разбит на транши, столичный клуб до недавнего времени должен был датчанам еще около 800 тысяч евро, плюс определенную сумму в виде бонуса агенту игрока. К слову, по сведениям того же Transfermarkt, «Лудогорец» купил Сотириу именно за 800 тысяч евро.

То есть, «Астана», видимо, закрыла долг по Сотириу и, как было сказано ранее, разгрузила зарплатную ведомость.