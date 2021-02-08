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12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

L’Equipe назвал Головина царем и включил в символическую сборную

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L’Equipe.

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Источник: AFP 2020

Россиянин в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Для него это первый хет-три в карьере.

Также L’Equipe выпустил заметку с заголовком «Головин, родился царь».

Хавбек в этом сезоне провел девять матчей и забил четыре мяча. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1.

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