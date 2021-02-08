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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана и опытный игрок КПЛ. Почему подписание Перцуха и Нургалиева — усиление для «Актобе»

«Красно-белые» вернулись в премьер-лигу.

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«Актобе» подписал бывшего игрока «Астаны» Юрия Перцуха и экс-полузащитника «Каспия» Еркебулана Нургалиева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они выступали в КПЛ в предыдущих сезонах и смогут ли усилить «красно-белых».

Воспитанник алматинского футбола Перцух в КПЛ не играл за местные клубы. Зато суммарно провел 78 матчей за «Акжайык», «Атырау» и «Астану». Из них более 40 — в столичном клубе. В 2019 году Перцух провел 29 матчей в КПЛ и забил два гола, став чемпионом Казахстана. В тот год он выступал и на международном уровне, в том числе провел 11 матчей за сборную Казахстана и семь встреч в еврокубках.

Команда
Актобе

В сезоне-2020 Перцух поблек. Автор гола в ворота сборной Шотландии девять раз выходил на поле в матчах КПЛ, три раза играл за сборную в Лиге наций и один раз выступил в Лиге чемпионов. В премьер-лиге Перцух четыре раза появлялся на поле в основном составе и в пяти матчах выходил на замену. При этом в последнем отрезке чемпионата, когда клуб принял Андрей Тихонов, Перцух не появлялся на поле.

Вкупе все это говорит о том, что 24-летний футболист явно созрел для перезагрузки карьеры, и переход в «Актобе» не выглядит чем-то необычным. И хотя в «Астане» наметились шаги по омоложению состава и некоторые конкуренты Перцуха покинули клуб, самому игроку, возможно, нужны новые вызовы, и голодный до успехов «Актобе», вернувшийся в КПЛ, явно подходит для этого.

Для 27-летнего Нургалиева «Актобе» станет седьмым клубом в КПЛ. Ранее воспитанник семейского футбола играл в местном «Спартаке», а также в «Иртыше», «Окжетпесе», «Акжайыке», «Шахтере» и «Каспии». Кроме того, Нургалиев в 2018 году выступал в чемпионате Болгарии за «Верею», где сыграл восемь матчей и сделал два ассиста.

В 2020-м Нургалиев начал сезон в «Шахтере», но после двух матчей перешел в «Каспий». В актауском клубе на его счету 12 матчей и одна результативная передача. Примечательно, что ассист Нургалиева пришелся на матч с «Шахтером», который в итоге одержал трудную победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Актобе» Нургалиев весьма неплохой вариант. Футболист сочетает в себе старательность, умение работать под руководством разных тренеров и легко адаптируется к новым условиям. Для «красно-белых» его опыт будет крайне полезным. Сам футболист явно претендует на то, чтобы не просто бороться за выживание, а полноценно попробовать себя в клубе, который ставит амбициозные цели.

Напомним, «Актобе» вернулся в премьер-лигу. «Астана» впервые в своей истории завоевала «бронзу» КПЛ, а «Каспий» сохранил прописку в высшем дивизионе.

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