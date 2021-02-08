Чемпион Казахстана и опытный игрок КПЛ. Почему подписание Перцуха и Нургалиева — усиление для «Актобе»
«Красно-белые» вернулись в
«Красно-белые» вернулись в
«Актобе» подписал бывшего игрока «Астаны» Юрия Перцуха и
Воспитанник алматинского футбола Перцух в КПЛ не играл за местные клубы. Зато суммарно провел 78 матчей за «Акжайык», «Атырау» и «Астану». Из них более 40 — в столичном клубе. В 2019 году Перцух провел 29 матчей в КПЛ и забил два гола, став чемпионом Казахстана. В тот год он выступал и на международном уровне, в том числе провел 11 матчей за сборную Казахстана и семь встреч в еврокубках.
В сезоне-2020 Перцух поблек. Автор гола в ворота сборной Шотландии девять раз выходил на поле в матчах КПЛ, три раза играл за сборную в Лиге наций и один раз выступил в Лиге чемпионов. В
Вкупе все это говорит о том, что 24-летний футболист явно созрел для перезагрузки карьеры, и переход в «Актобе» не выглядит
Для 27-летнего Нургалиева «Актобе» станет седьмым клубом в КПЛ. Ранее воспитанник семейского футбола играл в местном «Спартаке», а также в «Иртыше», «Окжетпесе», «Акжайыке», «Шахтере» и «Каспии». Кроме того, Нургалиев в 2018 году выступал в чемпионате Болгарии за «Верею», где сыграл восемь матчей и сделал два ассиста.
В 2020-м Нургалиев начал сезон в «Шахтере», но после двух матчей перешел в «Каспий». В актауском клубе на его счету 12 матчей и одна результативная передача. Примечательно, что ассист Нургалиева пришелся на матч с «Шахтером», который в итоге одержал трудную победу.
Для «Актобе» Нургалиев весьма неплохой вариант. Футболист сочетает в себе старательность, умение работать под руководством разных тренеров и легко адаптируется к новым условиям. Для «красно-белых» его опыт будет крайне полезным. Сам футболист явно претендует на то, чтобы не просто бороться за выживание, а полноценно попробовать себя в клубе, который ставит амбициозные цели.
Напомним, «Актобе» вернулся в