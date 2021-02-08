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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» рассталась с полузащитником сборной Исландии

Он провел в команде два сезона.

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Рунар Мар Сигурьонсон покинул «Астану», сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда
Астана

Полузащитник сборной Исландии, который в составе столичного клуба провел два сезона в КПЛ, стал игроком румынского ЧФР «Клуж».

Отмечается, что речь идет не про арендное соглашение.

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что «Астану» в межсезонье покинули ряд игроков, в их числе Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин, Юрий Логвиненко, Иван Маевский и Пиерос Сотириу.

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