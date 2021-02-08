«Астана» рассталась с полузащитником сборной Исландии

Рунар Мар Сигурьонсон покинул «Астану», сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда Астана

Полузащитник сборной Исландии, который в составе столичного клуба провел два сезона в КПЛ, стал игроком румынского ЧФР «Клуж».

Отмечается, что речь идет не про арендное соглашение.

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.