«Астана» рассталась с полузащитником сборной Исландии
Он провел в команде два сезона.
Он провел в команде два сезона.
Рунар Мар Сигурьонсон покинул «Астану», сообщает в своем
Полузащитник сборной Исландии, который в составе столичного клуба провел два сезона в КПЛ, стал игроком румынского ЧФР «Клуж».
Отмечается, что речь идет не про арендное соглашение.
Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.
Напомним, что «Астану» в межсезонье покинули ряд игроков, в их числе Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин, Юрий Логвиненко, Иван Маевский и Пиерос Сотириу.