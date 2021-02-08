Поздний дебют в КПЛ и доверие тренеров. Сможет ли нападающий «Шахтера» повторить достигнутое в сезоне-2021

Атакующий игрок «Шахтера» Павел Кривенцев провел первый сезон в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, сможет ли он успешно повторить свое выступление в предстоящем чемпионате.

Команда Шахтер Кг

Кривенцев дебютировал в КПЛ в достаточно позднем возрасте — в 24 года. До этого воспитанник академии «Кайрата» выступал за алматинцев в турнире дублеров, в первой и второй лигах, а также выигрывал с «Кайратом» Кубок Казахстана. Еще одним клубом до «Шахтера» в его карьере был «Кызыл-Жар СК». В составе петропавловцев в 2019 году он играл в Кубке Казахстана и стал победителем первой лиги, где на счету футболиста 25 матчей, 11 голов и восемь ассистов. Тогда Кривенцев вошел в топ-5 лучших бомбардиров первой лиги.

В «Кызыл-Жар СК» футболист выступал под руководством Али Алиева. Теперь 40-летний специалист тренирует «Шахтер», и вполне закономерно предположить, что Кривенцев получит доверие Алиева в КПЛ-2021.

К слову, Кривенцеву доверяли сначала Вячеслав Грозный, а затем Константин Горовенко. В «Шахтере» футболист провел 19 матчей (из них 11 в стартовом составе) и сделал один ассист. Наряду с еще тремя футболистами он чаще всего появлялся на поле.

Единственная его результативная передача состоялась в матче 21-го тура против «Каспия», в котором «горняки» одержали разгромную победу (4:0).

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В матче с «Астаной», который прошел в первом круге, произошел курьезный эпизод с участием Кривенцева. На 88-й минуте он мог решить исход встречи в пользу «горняков», но загубил верный момент.

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Вполне вероятно, с таким настроем его первый гол в КПЛ не за горами. Сейчас Кривенцев проходит сборы с «горняками».