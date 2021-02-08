Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Сельта
Футбол. Зарубежный
7.02
Шеффилд Юнайтед
Челси
12
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
7.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
7.02
Марсель
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
19:50 (мск), источник: Vesti.kz

Поздний дебют в КПЛ и доверие тренеров. Сможет ли нападающий «Шахтера» повторить достигнутое в сезоне-2021

В прошлом чемпионате КПЛ он провел 19 матчей.

Наверх

Атакующий игрок «Шахтера» Павел Кривенцев провел первый сезон в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, сможет ли он успешно повторить свое выступление в предстоящем чемпионате.

Команда
Шахтер Кг

Кривенцев дебютировал в КПЛ в достаточно позднем возрасте — в 24 года. До этого воспитанник академии «Кайрата» выступал за алматинцев в турнире дублеров, в первой и второй лигах, а также выигрывал с «Кайратом» Кубок Казахстана. Еще одним клубом до «Шахтера» в его карьере был «Кызыл-Жар СК». В составе петропавловцев в 2019 году он играл в Кубке Казахстана и стал победителем первой лиги, где на счету футболиста 25 матчей, 11 голов и восемь ассистов. Тогда Кривенцев вошел в топ-5 лучших бомбардиров первой лиги.

В «Кызыл-Жар СК» футболист выступал под руководством Али Алиева. Теперь 40-летний специалист тренирует «Шахтер», и вполне закономерно предположить, что Кривенцев получит доверие Алиева в КПЛ-2021.

К слову, Кривенцеву доверяли сначала Вячеслав Грозный, а затем Константин Горовенко. В «Шахтере» футболист провел 19 матчей (из них 11 в стартовом составе) и сделал один ассист. Наряду с еще тремя футболистами он чаще всего появлялся на поле.

Единственная его результативная передача состоялась в матче 21-го тура против «Каспия», в котором «горняки» одержали разгромную победу (4:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Астаной», который прошел в первом круге, произошел курьезный эпизод с участием Кривенцева. На 88-й минуте он мог решить исход встречи в пользу «горняков», но загубил верный момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вполне вероятно, с таким настроем его первый гол в КПЛ не за горами. Сейчас Кривенцев проходит сборы с «горняками».

Напомним, «Шахтер» в сезоне-2020 занял четвертое место и впервые с 2014 года сыграет в еврокубках.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Тедеско все еще в поисках. Что мы узнали из матчей «Спартака»
СМИ: Матч ЛЧ «Атлетико» - «Челси» перенесен в другую страну
Как скандалили россияне на ЧМ по биатлону
Заявление о банкротстве клуба РПЛ оставлено без движения
Российские промоутеры готовы организовать бой Тайсон - Холифилд
Российский форвард команды НХЛ «Вашингтон» перенес коронавирус
У двух футболистов «Атлетико» найден коронавирус
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь