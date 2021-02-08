Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

Заразившиеся находятся на самоизоляции у себя дома.

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«Атлетико» после 19 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. Клуб опережает идущих следом «Барселону» и мадридский «Реал» на семь очков, сыграв на два матча меньше.

Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут позднее понедельник дома против «Сельты». Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и английским «Челси» состоится 23 февраля.