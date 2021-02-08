Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом
ТАСС, 8 февраля. Тесты на коронавирусную инфекцию футболистов испанского «Атлетико» Эктора Эрреры и Тома Лемара дали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 8 февраля. Тесты на коронавирусную инфекцию футболистов испанского «Атлетико» Эктора Эрреры и Тома Лемара дали положительный результат. Об этом сообщает
Заразившиеся находятся на самоизоляции у себя дома.
«Атлетико» после 19 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. Клуб опережает идущих следом «Барселону» и мадридский «Реал» на семь очков, сыграв на два матча меньше.
Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут позднее понедельник дома против «Сельты». Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и английским «Челси» состоится 23 февраля.
Мексиканский полузащитник Эррера в текущем сезоне провел за «Атлетико» 13 матчей и не отметился результативными действиями. На счету французского полузащитника Лемара 24 матча, 2 гола и 4 голевые передачи.