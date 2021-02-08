«Актобе» подписал экс-футболиста юношеской сборной Франции
Он присоединился к команде в Турции.
Он присоединился к команде в Турции.
Чемпион Беларуси в составе БАТЭ французский вингер Эрвен Мукам пополнил ряды «Актобе», сообщает
26-летний игрок начинал свою футбольную карьеру в академии ФК «Страсбур». Затем перебрался в школу ФК «Метц». Несколько раз был заявлен за основной состав команды, однако сыграть там ему ни разу не удалось.
После Греции Мукам приехал в Беларусь, где играл за «Неман» и БАТЭ. Выступал в групповом этапе Лиги Европы. В 2018 стал чемпионом Беларуси. В 2009/10 годах защищал цвета юношеской сборной Франции.
«ФК “Актобе” поздравляет Эрвена с подписанием контракта! Желает успехов, процветания, спортивного роста и значимых свершений в карьере. Есть уверенность, что Мукам принесет немало пользы нашему клубу! Меньше травм, и больше счастливых мгновений!» — говорится в сообщении клуба.