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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал экс-футболиста юношеской сборной Франции

Он присоединился к команде в Турции.

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Чемпион Беларуси в составе БАТЭ французский вингер Эрвен Мукам пополнил ряды «Актобе», сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 8 февраля, в Турции он подписал контракт.

Команда
Актобе

26-летний игрок начинал свою футбольную карьеру в академии ФК «Страсбур». Затем перебрался в школу ФК «Метц». Несколько раз был заявлен за основной состав команды, однако сыграть там ему ни разу не удалось.

После Греции Мукам приехал в Беларусь, где играл за «Неман» и БАТЭ. Выступал в групповом этапе Лиги Европы. В 2018 стал чемпионом Беларуси. В 2009/10 годах защищал цвета юношеской сборной Франции.

«ФК “Актобе” поздравляет Эрвена с подписанием контракта! Желает успехов, процветания, спортивного роста и значимых свершений в карьере. Есть уверенность, что Мукам принесет немало пользы нашему клубу! Меньше травм, и больше счастливых мгновений!» — говорится в сообщении клуба.

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