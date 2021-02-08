«Актобе» подписал экс-футболиста юношеской сборной Франции

Чемпион Беларуси в составе БАТЭ французский вингер Эрвен Мукам пополнил ряды «Актобе», сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 8 февраля, в Турции он подписал контракт.

Команда Актобе

26-летний игрок начинал свою футбольную карьеру в академии ФК «Страсбур». Затем перебрался в школу ФК «Метц». Несколько раз был заявлен за основной состав команды, однако сыграть там ему ни разу не удалось.

После Греции Мукам приехал в Беларусь, где играл за «Неман» и БАТЭ. Выступал в групповом этапе Лиги Европы. В 2018 стал чемпионом Беларуси. В 2009/10 годах защищал цвета юношеской сборной Франции.