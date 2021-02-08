Шортайр и Межбри приступят к тренировкам со старшим составом «Юнайтед»

Молодые полузащитники «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр и Ганнибал Межбри претендуют на то, чтобы начать тренироваться в старшей команде, как сообщает «Атлетик».

Говорят, что Шортайр готов продолжить свой прогресс, присоединившись к тренировкам старших игроков на этой неделе.

Межбри имеет травму лодыжки, и ему может потребоваться больше времени, чтобы восстановиться и присоединиться к старшим звездам Кэррингтона.