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8 февраля, источник: Sports.Ru

Шортайр и Межбри приступят к тренировкам со старшим составом «Юнайтед»

В последние месяцы эти двое молодых людей блестяще выступали за команду U23 «Юнайтед».

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Молодые полузащитники «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр и Ганнибал Межбри претендуют на то, чтобы начать тренироваться в старшей команде, как сообщает «Атлетик».

Говорят, что Шортайр готов продолжить свой прогресс, присоединившись к тренировкам старших игроков на этой неделе.

Межбри имеет травму лодыжки, и ему может потребоваться больше времени, чтобы восстановиться и присоединиться к старшим звездам Кэррингтона.

Шортайр забил 5 голов и сделал 4 передачи в 13 матчах за U23 в этом сезоне, в то время как Межбри забил 3 гола и сделал 4 передачи.

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