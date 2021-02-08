Шортайр и Межбри приступят к тренировкам со старшим составом «Юнайтед»
В последние месяцы эти двое молодых людей блестяще выступали за команду U23 «Юнайтед».
В последние месяцы эти двое молодых людей блестяще выступали за команду U23 «Юнайтед».
Молодые полузащитники «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр и Ганнибал Межбри претендуют на то, чтобы начать тренироваться в старшей команде, как сообщает «Атлетик».
Говорят, что Шортайр готов продолжить свой прогресс, присоединившись к тренировкам старших игроков на этой неделе.
Межбри имеет травму лодыжки, и ему может потребоваться больше времени, чтобы восстановиться и присоединиться к старшим звездам Кэррингтона.
Шортайр забил 5 голов и сделал 4 передачи в 13 матчах за U23 в этом сезоне, в то время как Межбри забил 3 гола и сделал 4 передачи.