Жоан Лапорта: Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Гарсией
Куман хотел, чтобы в январе «Барса» подписала с Гарсией контракт, чтобы усилить оборону.
Куман хотел, чтобы в январе «Барса» подписала с Гарсией контракт, чтобы усилить оборону.
Однако кандидаты в президенты решили не подписывать Эрика по спортивным и финансовым причинам.
«Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Эриком Гарсией», — сказал Tot Gira кандидат в президенты Лапорта.
«Это было для спортивной и финансовой стабильности, а также потому, что в уставе говорится, что это невозможно (подписать контракт без президента)».
Напомним, Куман хотел, чтобы «Барселона» подписала контракт с защитником «Манчестер Сити» в январе, поскольку он, как сообщается, не считал Самуэля Умтити и Оскара Мингесу достаточно надежными.