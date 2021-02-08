Жоан Лапорта: Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Гарсией

Однако кандидаты в президенты решили не подписывать Эрика по спортивным и финансовым причинам.

«Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Эриком Гарсией», — сказал Tot Gira кандидат в президенты Лапорта.

«Это было для спортивной и финансовой стабильности, а также потому, что в уставе говорится, что это невозможно (подписать контракт без президента)».