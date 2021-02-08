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8 февраля, источник: Sports.Ru

Жоан Лапорта: Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Гарсией

Куман хотел, чтобы в январе «Барса» подписала с Гарсией контракт, чтобы усилить оборону.

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Источник: AP 2020

Однако кандидаты в президенты решили не подписывать Эрика по спортивным и финансовым причинам.

«Куман понимал причину отказа от подписания контракта с Эриком Гарсией», — сказал Tot Gira кандидат в президенты Лапорта.

«Это было для спортивной и финансовой стабильности, а также потому, что в уставе говорится, что это невозможно (подписать контракт без президента)».

Напомним, Куман хотел, чтобы «Барселона» подписала контракт с защитником «Манчестер Сити» в январе, поскольку он, как сообщается, не считал Самуэля Умтити и Оскара Мингесу достаточно надежными.

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