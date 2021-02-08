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23:12 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» и «Тигрес» сыграют в финале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 февраля. Германская «Бавария» одержала победу над египетским «Аль-Ахли» со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Катаре.

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Источник: AP 2020

Дубль в составе «Баварии» оформил Роберт Левандовский (17-я, 86-я минута).

«Бавария» во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб «Раджа Касабланка» из Марокко. В 1976 и 2001 годах «Бавария» становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

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В решающем матче «Бавария» сыграет с мексиканским клубом «Тигрес», который в воскресенье обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 1:0. Встреча пройдет 11 февраля.

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