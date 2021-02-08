«Бавария» и «Тигрес» сыграют в финале клубного чемпионата мира по футболу

«Бавария» во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб «Раджа Касабланка» из Марокко. В 1976 и 2001 годах «Бавария» становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.