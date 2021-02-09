«Атлетико» впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании
ТАСС, 9 февраля. «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 9 февраля. «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев дублем отметился Луис Суарес (45-я и 50-я минуты), у гостей отличились Санти Мина (13) и Факундо Феррейра (89). Для Суареса этот гол стал 16-м в чемпионате, он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда «Барселоны» Лионеля Месси на три мяча.
«Атлетико» прервал серию из восьми побед в чемпионате, мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая идущих следом «Барселону» и мадридский «Реал» на восемь очков, сыграв при этом на один матч меньше. «Сельта» не может победить шестую игру кряду (3 поражения, 3 ничьи), клуб располагается на 10-й строчке, имея в активе 26 очков.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 13 февраля на выезде сыграют с «Гранадой», «Сельта» в этот же день примет «Эльче».