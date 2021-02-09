Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ

Специалист заявил, что, скорее всего, форвард не останется в команде. Куман отметил, что ему нравится работать с аргентинцем, так как он каждый день наблюдает за ростом игрока.

2 февраля была подсчитана финансовая выгода для «Барселоны» от присутствия в клубе Месси. По данным аналитиков, с 2017 года футболист заработал для команды 619,2 миллиона евро, при этом каталонцы за тот же период потратили на него 383,6 миллиона. Таким образом, чистая прибыль сине-гранатовых составила 235,6 миллиона. Это около 30 процентов всего заработанного «Барселоной» с 2017 года.