Бывший вратарь «Астаны» близок к возвращению в КПЛ

Голкипер Михаил Голубничий прибыл на просмотр в расположение талдыкорганского «Жетысу» в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Жетысу

По ходу учебно-тренировочного сбора тренерский штаб талдыкорганцев примет решение о дальнейшем будущем вратаря в команде.

Пиком карьеры Голубничего стал 2015 год, в котором молодой футболист стал чемпионом Казахстана, проведя шесть матчей за «Астану» и пропустив лишь четыре гола. Также он был в заявке команды на групповой этап Лиги чемпионов.

После этого выступал за «Кызыл-Жар СК», «Окжетпес» и «Атырау». Последним клубом Голубничего стал «Аксу» из Павлодарской области, с которым голкипер выступал во второй лиге. Свой последний матч в КПЛ воспитанник павлодарского футбола провел в 2017 году в составе «Окжетпеса».