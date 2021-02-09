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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший вратарь «Астаны» близок к возвращению в КПЛ

Он считался самым талантливым вратарем страны.

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Голкипер Михаил Голубничий прибыл на просмотр в расположение талдыкорганского «Жетысу» в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Жетысу

По ходу учебно-тренировочного сбора тренерский штаб талдыкорганцев примет решение о дальнейшем будущем вратаря в команде.

Пиком карьеры Голубничего стал 2015 год, в котором молодой футболист стал чемпионом Казахстана, проведя шесть матчей за «Астану» и пропустив лишь четыре гола. Также он был в заявке команды на групповой этап Лиги чемпионов.

После этого выступал за «Кызыл-Жар СК», «Окжетпес» и «Атырау». Последним клубом Голубничего стал «Аксу» из Павлодарской области, с которым голкипер выступал во второй лиге. Свой последний матч в КПЛ воспитанник павлодарского футбола провел в 2017 году в составе «Окжетпеса».

Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Казахстана.

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