Нападающий сборной Казахстана выбрал новый клуб. Им интересовались из России и Венгрии

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев определился с клубом для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

27-летний форвард близок к возвращению в «Астану». В ближайшее время игрок должен присоединиться к столичной команде на сборах в Турции.

Ранее Муртазаев уже защищал цвета «Астаны» в период с 2017 по 2019 годы.

После этого футболист выступал в «Тоболе», в составе которого завоевал «серебро» КПЛ-2020. Всего за костанайцев провел 17 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу.