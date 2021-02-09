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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана выбрал новый клуб. Им интересовались из России и Венгрии

В сезоне-2020 он помог «Тоболу» взять «серебро» КПЛ.

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Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев определился с клубом для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

27-летний форвард близок к возвращению в «Астану». В ближайшее время игрок должен присоединиться к столичной команде на сборах в Турции.

Ранее Муртазаев уже защищал цвета «Астаны» в период с 2017 по 2019 годы.

После этого футболист выступал в «Тоболе», в составе которого завоевал «серебро» КПЛ-2020. Всего за костанайцев провел 17 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу.

Ранее Муртазаевым интересовались зарубежные клубы — из России и Венгрии, а также «Актобе» и «Шахтер».

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